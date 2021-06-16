16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали 14 коллекций модной одежды для детей и взрослых. Презентация состоялась 15 июня на подиуме Национальной школы красоты во время публичной защиты дипломных проектов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Авторами работ выступили студенты специальности "дизайн" факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) БГУ. В этом году они получат дипломы БГУ с присвоением квалификации "дизайнер" и станут в истории БГУ первым выпуском профилизации "Дизайн моды и аксессуаров".

Будущие дизайнеры представили молодежную и деловую одежду, модные костюмы для подростков, детские комплекты, современное видение белорусского народного наряда и др. Демонстрация коллекций прошла при поддержке модельного агентства Национальной школы красоты.

Руководителями проектов выступили опытные дизайнеры и известные художники кафедры дизайна и моды ФСК. Среди них заведующая кафедрой Елена Атрахович, доцент Надежда Прищеп, старший преподаватель Марина Фомина, преподаватели Анастасия Тарасова, Татьяна Остапчик и Марина Ковалькова.

Студенты и преподаватели кафедры дизайна моды являются участниками республиканских конкурсов, в частности "Мельница моды", а также организовывают свои выставки и показы.

Кафедра дизайна моды ФСК основана в 2017 году и обеспечивает подготовку по специальности "дизайн" с углубленным изучением в сфере моды и аксессуаров. Студенты получают теоретические знания в этой области и необходимые практические навыки для дальнейшей успешной профессиональной деятельности дизайнера в различных направлениях современной индустрии моды: сет-дизайнер, имидж-стилист, модельер, дизайнер аксессуаров, фэшн-фотограф. Также кафедра активно развивает направление международного партнерства и сотрудничает с ведущими дизайнерами, Национальной школой красоты, Белорусским центром моды и другими предприятиями данной сферы.-0-