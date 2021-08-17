Студенты БГУ разработали дизайн комнат реабилитационного центра для детей-инвалидов

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ разработали дизайн комнат Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.В команду дизайнеров вошли четверокурсники факультета социокультурных коммуникаций БГУ Вероника Михновец, Анастасия Скакун, Полина Иванчик, Виктория Иванчик, Елизавета Гицук, Мария Галица, Яна Волкова под руководством старшего преподавателя кафедры искусств и средового дизайна Алены Матросовой."Ребята разработали проект дизайна интерьера пяти жилых помещений для совместного проживания родителей и детей в гостевом корпусе "Ромашковое поле" Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов (РРЦДИ). В течение двух месяцев они занимались созданием стилистики помещений, подбором цветовой палитры, мебели, текстиля, декора. Также студентки выполнили трафаретную роспись стен в коридоре с изображением природы и животных", - рассказали в пресс-службе.В вузе отметили, команда дизайнеров ФСК сотрудничает с центром уже на протяжении пяти лет. За это время было оформлено несколько учебных классов. Также планируется проведение косметического ремонта в помещениях третьего этажа гостевого корпуса "Ромашковое поле" РРЦДИ.За проведенную работу члены дизайнерского коллектива БГУ награждены благодарностями Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.-0-