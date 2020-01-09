Студенты БГУ разработали технологию умного парника

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты факультета прикладной математики и информатики БГУ представили технологию умного парника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

В проектную команду вошли второкурсники Алексей Андреев, Илья Веретило, Денис Соболевский и первокурсник Алексей Кармазин. Разработанная система автономно осуществляет полив и проветривает теплицы на основе показаний датчиков освещения, влажности и температуры воздуха и почвы. В настоящее время подобные технологии используются в промышленных теплицах. Идея же студентов БГУ ориентирована на интересы дачников.

Разработка представляет собой программное обеспечение для механизмов, отвечающих за регулировку форточек и управление системой орошения. Технология позволяет в режиме реального времени анализировать данные датчиков микроклимата и регулировать процессы ухода за растениями. Например, интеллектуальное управление предотвратит переувлажнение почвы и переохлаждение растений. Температурный режим внутри парника поддерживается автоматически исходя из агротехнических требований культур к условиям выращивания. Полив растений осуществляется своевременно, в нужном количестве и без участия человека.

Для функционирования системы необходимо установить датчики микроклимата и механизмы для полива и открывания форточек. Программное обеспечение дает возможность управлять процессами ухода со смартфона или персонального компьютера. С этой целью авторы идеи разработали прототипы мобильного приложения и сайта.-0-