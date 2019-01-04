Студенты БГУ смогут стать стипендиатами компании Wargaming

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белгосуниверситета смогут стать стипендиатами компании Wargaming, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Стипендии будут стимулировать и мотивировать молодежь к научной деятельности. На начальном этапе претендовать на их получение могут студенты 2-3-х курсов четырех факультетов БГУ: физического, химического, прикладной математики и информатики, радиофизики и компьютерных технологий. Отбирать кандидатов будут по конкурсу: необходимо иметь высокую успеваемость, подготовить мотивационное эссе, а также заниматься научно-исследовательской деятельностью. Всего будет выделено 16 стипендий - по четыре на каждый факультет. Итоговый вариант положения о стипендиях Wargaming представят к концу февраля.
При успешной реализации пилотного проекта планируется расширить количество участников как за счет других факультетов БГУ, так и иных белорусских вузов.
Механизм реализации проекта обсуждался сегодня в БГУ. Участниками встречи стали первый заместитель министра образования Беларуси Ирина Старовойтова, ректор БГУ Андрей Король, совладелец Wargaming Владимир Кислый. В обсуждении активно принимали участие и студенты.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.475 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.172 BYN
|2.178 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN