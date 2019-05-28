Студенты БГУ смогут выбирать дополнительные предметы, оценки будут заноситься в диплом

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет запускает пилотный проект дополнительного образования. Студенты и магистранты всех факультетов с сентября смогут дополнительно выбирать предметы для изучения. Положительные оценки будут заноситься в диплом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В пресс-службе отметили, что обучение по дополнительным специальностям не ограничивается учебным курсом. Первокурсник, например, сможет выбрать дисциплины четвертого года подготовки. "По итогам положительной текущей аттестации выбранные курсы внесут в приложение к диплому. Оценка подготовки студента будет проводится согласно утвержденным правилам проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования. В случае получения неудовлетворительной оценки или "не зачтено" обучающемуся может быть выдана справка о прослушанной учебной дисциплине без внесения сведений в диплом", - рассказали в БГУ.

Молодые люди смогут не только посещать занятия, но и изучать предметы онлайн. Это позволит сделать процесс обучения индивидуальным, обеспечит мобильность при изучении материалов и выполнении заданий. Дидактический материал по ряду дисциплин будет размещен на образовательной платформе LMS Moodle. Сейчас в этой базе более 500 видеолекций, конференций, вебинаров, практических тренажеров, онлайн-тренингов, интернет-семинаров, тестов и других материалов. Технически LMS Moodle позволяет преподавателю консультировать, проверять, как выполнены задания, организовывать самостоятельную работу студентов и в быстром режиме обеспечивать их материалом.

"В ближайшее время в БГУ планируется запустить платформу электронного расписания. Она позволит студентам с учетом выбранных дополнительных дисциплин формировать график посещения занятий и соотносить его с занятиями по основной специальности", - добавили в пресс-службе.-0-