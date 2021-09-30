Студенты БГУ собрали на переработку более 12 кг пластиковых крышек

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ передали на переработку более 12 кг пластиковых изделий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В БГУ состоялась общеуниверситетская экологическая акция "Крышечки в обмен на печенье". Ее участниками стали студенты десяти факультетов вуза: биологического, филологического, экономического, химического, механико-математического, географии и геоинформатики, журналистики, философии и социальных наук, международных отношений, прикладной математики и информатики.

На протяжении недели все желающие могли оставлять пластиковые крышечки в специальных контейнерах, установленных в холлах факультетов, и получать печенье", - рассказали в пресс-службе.

В рамках акции студентам также было предложено поучаствовать в викторине на тему экологии и познакомиться с деятельностью студенческого проекта "Зеленый университет".

Собранные крышечки отправят перерабатывающим предприятиям.

Организаторами акции выступили управление по воспитательной работе с молодежью и проект "Зеленый университет".-0-