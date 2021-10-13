Студенты БГУ стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ в составе национальной сборной стали призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Всего сборную Беларуси представляли девять студентов БГУ и Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ). Дипломом I степени награждена четверокурсница экономического факультета Марина Шарпило. Диплома II степени удостоен третьекурсник этого же факультета Дмитрий Радюк. Они стали призерами в категории "Экономика, финансы и кредит, экономическая безопасность". Грамотой призера кибертурнира по проведению финансового расследования олимпиады награждена первокурсница факультета международных отношений Карина Тетерюкова. Кроме того, диплом I степени в категории "Международные отношения" завоевал третьекурсник БГЭУ Владислав Понеженко.

Подготовкой белорусских участников занимались доцент кафедры корпоративных финансов экономического факультета БГУ Светлана Костюкова и заведующий кафедрой банковского дела БГЭУ Виталий Позняков.

Финальный этап интеллектуального состязания прошел с 3 по 9 октября в образовательном центре "Сириус" в Сочи (Россия). Всего его участниками стали около 500 студентов и школьников из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Программа включала решение различных экономических кейсов, работу над проектами, тестирование и финансовое расследование. В течение недели конкурсанты посещали семинары, практикумы, мастер-классы, круглые столы, панельные дискуссии, участвовали в дебатах, творческих встречах по информационной, финансовой и правовой грамотности, финансовой безопасности. Также для всех ребят была организована экскурсионная программа.

Организаторами отборочного этапа олимпиады в Беларуси выступили Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси, БГУ и БГЭУ. Международное мероприятие инициировано Федеральной службой по финансовому мониторингу России.-0-