Студенты БГУ стали призерами международной олимпиады по иностранным языкам

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты факультета международных отношений БГУ стали призерами международной олимпиады по иностранным языкам среди студентов неязыковых специальностей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Дипломов второй степени удостоены первокурсник Константин Боровой в категории "английский язык" и второкурсница Огулай Атаева - "итальянский язык", - рассказали в пресс-службе.

Олимпиада прошла в онлайн-формате по пяти направлениям: английский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки. Студенты выполняли задания по аудированию и выступали с устным ответом по предложенной теме.

Участниками лингвистического состязания стали студенты из Беларуси, Казахстана, России, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. Среди них представители Российского университета дружбы народов, Чеченского государственного университета, Сургутского государственного педагогического университета (Российская Федерация), Киевского национального университета технологий и дизайна, Мариупольского государственного университета (Украина), Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (Кыргызстан), Нукусского государственного педагогического института (Узбекистан), Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (Казахстан).

Организатором олимпиады выступил Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева (Казахстан). Приурочена она к 30-летию независимости Республики Казахстан и 25-летию образования Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Мероприятие проводится для расширения социокультурных, лингвострановедческих и межкультурных компетенций обучающихся.-0-