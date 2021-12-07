Студенты БГУ стали серебряными призерами олимпиады по мировой экономике

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ подведены итоги Открытой олимпиады по мировой экономике. Победителей и призеров определили в студенческой и школьной лигах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Среди студентов серебро на счету команды БГУ. В ее состав вошли представители факультета международных отношений третьекурсник Роман Антонович, четверокурсники Владислав Скопюк, Алексей Сутько и Валерия Синицына. В финале ребята представили решение кейса от одной известной ИТ-компании, в котором предложили варианты по оптимизации бизнеса для увеличения финансовых результатов.

Золотые награды завоевали студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Третьими в этом интеллектуальном состязании признана сборная Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).

В индивидуальном зачете лучшие результаты показал студент БГЭУ Виталий Бринчик. Второе место у Вероники Титко из Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, а третье - у студентки МГУ им. М.В.Ломоносова Натальи Алексеевой.

Среди школьников места распределились следующим образом. Первое место заняли "Золотые девчата" из Дубненской средней школы (Мостовский район, Гродненская область). Серебряным призером стала команда юных экономистов "Эфириум" из столичной гимназии №146. Бронзы удостоены "Антикризисные чиксы" из гимназии №14 города Молодечно. Жюри оценивали эссе, в которых школьники рассуждали о наиболее выгодном вложении свободных средств ИТ-компании для получения максимальной прибыли.

Всего участниками финала олимпиады стали 50 студентов из Беларуси и России, а также 40 школьников со всех регионов нашей страны.

В пресс-службе напомнили, в нынешнем году состязание проходило с ноября по декабрь на тему "Финансы в международных корпорациях".

Организатором олимпиады выступил ФМО БГУ при поддержке Национального банка.-0-