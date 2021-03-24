Студенты БГУ выступают в финале международной экологической олимпиады вузов стран СНГ

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ выступают в финале X Международной экологической олимпиады вузов стран СНГ. Юбилейное состязание проходит в эти дни онлайн на платформе Zoom, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В составе национальной сборной Беларусь представляют третьекурсники факультета географии и геоинформатики БГУ Олег Сыманков и Александра Науменко, четверокурсница названного факультета Анна Кулинич и пятикурсница биологического факультета Надежда Лазерко. Также в сборную вошел магистрант Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина (БрГУ) Павел Юхнюк. От МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ выступят третьекурсники Алина Долгая, Виктория Лесик, четверокурсники Александр Чернявский, Валерия Тышкевич и Елена Приставка.

"Право участвовать в финале белорусская команда получила благодаря высоким результатам по итогам отборочного республиканского этапа. В нем соревновались девять команд из белорусских вузов. Финал олимпиады проходит в два этапа. Первый организован на платформе Moodle и предполагает решение теоретических заданий. Практический тур в этом году имеет новый формат. Ребята заранее подготовили видеозапись защиты проектов, в которых предложили варианты решения проблемы утилизации и переработки отходов. Кроме того, жюри оценит эссе от каждой команды на тему "Роль эколога в современном обществе", - рассказали в пресс-службе.

Соперниками белорусов в финале стали команды Кыргызско-Российского Славянского университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина и Восточно-Казахстанского технического университета имени Д.Серикбаева. Итоги олимпиады подведут 25 марта.

Международная экологическая олимпиада вузов стран СНГ проводится МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ с 2007 года при поддержке министерств образования и природных ресурсов и окружающей среды Беларуси. Мероприятие направлено на улучшение качества подготовки специалистов в области экологии, повышение интереса студентов к исследовательской деятельности, а также поддержку одаренной молодежи.-0-