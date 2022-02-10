Студенты БГУ запустили проект по культурологии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ запустили проект "Культурология без границ". Он направлен на знакомство молодежи с социальными науками и показ разнообразия форм и жанров современной арт-культуры, включая искусство, литературу, музыку, религию, кинематограф. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Инициаторами проекта выступают студенты факультета социокультурных коммуникаций (ФСК). Они сами продумывают тематику событий, общаются с лекторами, отвечают за все организационные процессы по проведению мероприятий. Одна из авторов третьекурсница Анна Сосновик подчеркивает значимость культурологии в формировании общества через возможность увидеть многообразие мира, анализ и понимание себя и других людей.

Проект включает проведение ряда разнообразных по форме мероприятий с участием всех желающих студентов, школьников, независимо от места и формы обучения. Их ждут лекции, мастер-классы, совместные кинопросмотры, встречи с преподавателями, режиссерами, сценаристами. На площадках проекта можно познакомиться с последними тенденциями отечественной и зарубежной культуры. К слову, первыми спикерами стали сотрудники кафедры культурологии ФСК БГУ Элина Усовская, Галина Синило, Елена Сельченок и Марина Шода. Они рассказали о современной урбанистике, культурных паттернах рекламы, библейских сюжетах и мифологии в произведениях искусства и др.

Мастер-классы, в частности, затронут темы живописи. Здесь участники узнают об особенностях изобразительного искусства и смогут попробовать себя в роли художника под руководством именитых мастеров. Такие арт-занятия пройдут при содействии Национального центра современных искусств.

Просмотр классики мирового кинематографа состоится в рамках "Кинопятницы". После показа запланировано обсуждение лент с режиссерами, сценаристами, критиками. Кроме того, проект предполагает публикационную активность авторов инициативы. В социальных сетях БГУ ребята размещают посты о знаменитых деятелях искусства, истории культовых художественных произведений, архитектурных сооружений, делятся впечатлениями о фильмах и прочитанных книгах.

Ближайшим мероприятием станет сеанс арт-терапии, приуроченный ко Дню всех влюбленных. Всех желающих ждут 12 февраля в Национальном центре современных искусств. Участников ждет лекция о графическом течении живописи, обсуждение работ представителей данного направления, иллюстрирование понравившегося стихотворения с использованием трех цветов: черного, белого и красного.

Актуальную информацию о планируемых мероприятиях организаторы размещают в социальных сетях.

Студенческая инициатива "Культурология без границ" стала обладателем третьего места конкурса "Лучший молодежный проект БГУ 2021 года". В нынешнем году он получил грант от университета для дальнейшей реализации.-0-