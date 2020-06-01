Студенты БНТУ победили на олимпиаде по менеджменту

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Белорусского национального технического университета победили в индивидуальном и командном соревнованиях республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

В индивидуальном соревновании победителями стали студентка 4-го курса БНТУ Дарья Мискель (диплом I степени), студентки 4-го курса БНТУ Елена Домась и Анна Брищук (дипломы II степени), студентки 4-го курса БНТУ Валерия Асадчая, 3-го курса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Дарья Хрищанович и 3-го курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Евгения Кальман (дипломы III степени).

В командных соревнованиях победу одержала команда БНТУ №1 (диплом I степени). Дипломы II степени присвоены командам БНТУ №2 и Витебского государственного технологического университета. Дипломов III степени удостоены команды Белорусского государственного технологического университета, Академии управления при Президенте и БГУИР.

За дипломы победителей республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи боролись 79 студентов из 9 учреждений высшего образования.

Нынешняя олимпиада проводилась уже в седьмой раз. На первом этапе профилирующие кафедры учреждений высшего образования и секретариат республиканской экспертной комиссии выбрали лучшие рефераты по актуальным вопросам в области менеджмента качества, подготовленные отдельными участниками или командами-участницами. На втором этапе участникам предстояло пройти онлайн-тестирование.-0-