Студенты БНТУ победили в республиканской олимпиаде по менеджменту

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БНТУ стали первыми в индивидуальном и командном зачетах республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи. Итоги стали известны по результатам заключительного этапа, состоявшегося в Минске 28-29 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

За дипломы победителей боролись около 100 студентов из 8 учреждений высшего образования: Академии управления при Президенте, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного технологического университета, Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Гродненского государственного аграрного университета, Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы, Витебского государственного технологического университета, Белорусского госуниверситета транспорта.

Традиционно олимпиада проходила в два этапа. Сначала были выбраны лучшие рефераты по актуальным вопросам в области менеджмента качества, подготовленные отдельными участниками или командами. На втором этапе, который проходил 28-29 мая на базе БелГИСС, участники выполняли тестовые задания и представляли командные выступления.

Для подведения итогов была создана республиканская экспертная комиссия, в которую вошли представители Госстандарта, Министерства образования, БелГИСС, ведущие специалисты в области менеджмента качества. Кроме теоретических знаний и практических навыков комиссия оценивала эрудицию и творческий подход.

В индивидуальном соревновании победителями стали студентка 5-го курса БНТУ Полина Архипенко (диплом I степени), студенты 4-го курса БНТУ Анна Беляева и Атабек Абдыев (дипломы II степени), студентки 4-го курса БНТУ Валерия Лукаш, Ирина Прихач и студентка 5-го курса БНТУ Надежда Чурак (дипломы III степени).

В командных соревнованиях победу одержала команда №1 БНТУ. Дипломы II степени присвоены еще двум командам БНТУ - №2 и №3. Дипломов III степени удостоены команды Белорусского государственного технологического университета и Академии управления при Президенте.

Мероприятие организовано в рамках международного глобального проекта "Молодежное творческое движение "Эстафета качества", направленного на вовлечение творческой молодежи разных стран в движение за деловое совершенство и качество, повышение качества продукции и услуг, достижение устойчивого развития общества. В 2019 году олимпиада прошла в шестой раз.-0-

Фото Госстандарта