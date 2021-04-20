Студенты БНТУ стали лучшими в общем зачете республиканской олимпиады по логистике

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20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты кафедры "Экономика и логистика" автотракторного факультета Белорусского национального технического университета стали лучшими в общем зачете IV Республиканской олимпиады по логистике для студентов и магистрантов учреждений высшего образования "Логистика и управление цепями поставок в глобальной экономике". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза. Республиканская олимпиада проходила с 15 марта по 10 апреля в Белорусском государственном экономическом университете. Первый этап конкурсной программы включал конкурс видеороликов по заданной научной проблематике, тестирование, которое каждый участник проходил индивидуально. Второй этап (заочный) предусматривал командное выполнение задания "Решение кейса", а третий (очный, на базе БГЭУ) заключался в защите проекта решения кейса. В олимпиаде приняли участие студенты Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного университета, Брестского государственного технического университета и Полоцкого государственного университета. В финал олимпиады прошли пять команд кафедры "Экономика и логистика" автотракторного факультета БНТУ в группах А (студенты 1-2 курса) и Б (студенты 3-4 курсов и магистранты). По результатам трех этапов олимпиады студенты заняли следующие места: команда "€КОНОМИ$ТЫ" - 1-е место в группе А, команда "Перевозо4ка" - 2-е место в группе Б, команда Incrediable Team - 3-е место в группе А. Кроме того, студенты кафедры были отмечены дипломами в номинациях "Лучший видеоролик", "Лучшее решение кейса" и "Лучшее тестирование". В общем зачете на основе среднего балла, набранного командами, были определены университеты - призеры олимпиады по логистике: 1-е место - БНТУ (средний балл 147,81), 2-е место - БГЭУ (средний балл 138,60), 3-е место - БрГТУ (средний балл 137,95).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!