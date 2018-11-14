Студенты Гродненского университета имени Янки Купалы подарили икону музею Дворца Независимости

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы подарили икону Николая Чудотворца музею Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Икона изготовлена из янтарной крошки и натурального балтийского янтаря, украшена жемчугом и кабошонами из драгоценных и полудрагоценных камней. Работу выполнила выпускница филологического факультета ГГУ им. Янки Купалы Вероника Бижако.

Вручение состоялось во время экскурсии во Дворец Независимости сотрудников и учащихся трех государственных университетов Гродно: имени Янки Купалы, медицинского и аграрного. Все присутствующие - участники недавней встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с одаренной и талантливой молодежью этих вузов.

Ректор ГГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко рассказала, что глава государства пригласил ребят, которые принимали участие в этой встрече, посетить Дворец Независимости. Сегодня в столицу приехали около 50 человек.

Во время экскурсии студенты и сотрудники учебных заведений посетили залы Дворца Независимости, в которых проходят государственные совещания, крупные международные мероприятия и другие знаковые встречи. Экскурсанты ознакомились с расположенным в здании зимним садом и музеем подарков, которые вручали Президенту Беларуси его зарубежные коллеги, руководители различных организаций, известные бизнесмены и спортсмены. Гостям подробно рассказали об этапах строительства Дворца Независимости, его архитектурных особенностях, а также показали видеофильм о том, как он создавался.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область 19 октября посетил в том числе Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, где ознакомился с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов. Там же прошла встреча главы государства с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.-0-