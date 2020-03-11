Студенты и молодые ученые БГУ представят свои проекты на хакатоне

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 студентов и молодых ученых БГУ примут участие 11 и 12 марта в форуме "Hackathon: From Ipt To Ipo" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На форум заявлены 15 индивидуальных и коллективных проектов, среди которых школьная сеть наземных станций приема и обработки спутниковых данных для изучения околоземного пространства и ближнего космоса, приложение для перевода голосовых команд в анимацию языка жестов, программа мессенджера "ВКонтакте" для формирования тематических статей по интересам, приложения для быстрого поиска специалистов для уборки помещений, по созданию эксклюзивных подарков и организации свадеб. Разработчиками выступили представители механико-математического, химического, экономического, исторического, юридического, физического факультетов, факультетов прикладной математики и информатики, философии и социальных наук, радиофизики и компьютерных технологий, а также Института бизнеса и МГЭИ имени А.Д.Сахарова.

Победители конкурса получат сертификат на обучение в стартап-школе "СИТО 2.0". Здесь в течение двух месяцев ведущие специалисты в области предпринимательства будут делиться личным опытом, советами по поиску инвесторов и успешной реализации проекта.

Программа форума включает также различные тренинги по оценке перспективности бизнес-идеи и развития проекта. Форум "Hackathon: From Ipt To Ipo" пройдет в БГУ впервые с целью поддержки молодежного предпринимательства.-0-