Студенты и сотрудники БГУ установят в Минске 100 скворечников

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ установят 100 скворечников в Минске. Экологическая акция приурочена к 100-летию университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Установка скворечников состоится 30 марта в лесопарковой зоне "Дубрава" и зеленой зоне по ул.Октябрьской, где разместят сотый скворечник. В мероприятии примут участие руководство, сотрудники и студенты университета. Кроме того, во время акции представитель общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" расскажет об особенностях деятельности по сохранению разнообразия видов и экосистем в Беларуси. Присоединиться к акции могут все желающие студенты, сотрудники и выпускники БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Дом для птиц предлагается сделать своими руками или приобрести готовый. Сбор скворечников продлится до 23 марта.

Организатором акции выступает Студенческий городок БГУ совместно с общественной организацией "Ахова птушак Бацькаўшчыны".-0-