Студенты и сотрудники БГУИР присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

У активистов волонтерского центра университета сложилась добрая традиция оказывать помощь ветеранам в уборке в доме, доставке продуктов, лекарств. Студенты постоянно поддерживают с ними контакт. "Ветераны - это люди, которыми мы гордимся. Они пережили войну, голод, разруху. Я решил им помогать по простой причине: выразить хоть таким образом благодарность за их подвиг. Ведь кто, если не мы - последнее поколение, заставшее ветеранов войны, - сказал студент 1-го курса факультета компьютерного проектирования Станислав Кмит. - Для меня честь иметь возможность встречаться с такими уникальными людьми".

Во время республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы" активисты вуза подготовили для ветеранов поздравления и подарки. Кроме того, в канун Дня Великой Победы активисты союза молодежи БГУИР благоустроили территорию Военного кладбища. Студенты привели в надлежащий вид надмогильные плиты на захоронениях, братский мемориал - аллею Героев Советского Союза. Присоединившись к масштабной акции "Беларусь помнит. Помним каждого", руководство и сотрудники университета возложили цветы к мемориалу на Военном кладбище.

Запущена также интернет-акция "#Беларусьпомнит", в которой могут принять участие сотрудники и студенты БГУИР. Для этого необходимо разместить в социальных сетях свое фото со снимками родственников-фронтовиков.-0-