Студенты из 28 стран мира смогут оценить свои знания русского языка на олимпиаде

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по русскому языку для иностранцев - студентов белорусских учебных заведений высшего образования пройдет 27-29 марта на факультете международных отношений БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе университета.

Участниками состязания станут студенты, магистранты и стажеры ведущих вузов Беларуси из 28 стран мира: Вьетнама, Китая, Канады, Нигерии, Туркменистана, Сирии, Польши, Японии и других. Для объективности вынесения оценок испытания будут проходить в секциях, сформированных в зависимости от страны происхождения конкурсанта (ближнее или дальнее зарубежье), его специальности (филологической или нефилологической), срока обучения. Всего на олимпиаде будет работать 10 секций.

Участникам олимпиады предстоит написать изложение или сочинение, пройти лексико-грамматический тест и аудирование, выступить с речью и прочитать стихотворение. Торжественная церемония награждения победителей состоится 29 марта.-0-