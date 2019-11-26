Студенты из более чем 20 стран разрешают на олимпиаде в Минске условные международные конфликты

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске открылась XIV Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир". В ней участвуют студенты из более чем 20 стран. Молодым людям предстоит применить свои знания для разрешения условных международных конфликтов. Об этом сегодня журналистам сообщил проректор по научно-методической работе Международного университета "МИТСО" Александр Лепехин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лепехин рассказал, что участников олимпиады ждет очень насыщенная программа. Они будут решать условно реальные задачи по применению норм международного права для разрешения международных конфликтов. "Студенты смогут продемонстрировать знания по международному публичному и гуманитарному праву, а также прав человека", - отметил он.

Проректор добавил, что "МИТСО" стремится стать своего рода площадкой для обмена мнениями и знаниями. Кроме того, для студентов участие в олимпиаде - отличная возможность познакомиться с культурой разных стран.

Участниками в этом году стали студенты-юристы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Турции, Украины. В качестве судей приглашены белорусские и зарубежные эксперты-практики. В их числе - адвокат Флориан Кнерр из Франкфурта. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что благодаря олимпиаде будущие юристы отрабатывают навыки применения норм международного права. По мнению специалиста, такая практика важна и никогда не будет лишней. "Нельзя быть слишком осведомленными, слишком подготовленными к конфликтной ситуации", - подчеркнул он.

XIV Международная юридическая олимпиада пройдет по 29 ноября. "Молодежь за мир" - это ежегодный проект, который не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку престижных европейских конкурсов по международному праву. Олимпиада проводится с 2006 года и стала значимым форумом, призванным содействовать развитию межкультурного диалога, распространению среди молодежи идей терпимости и мирного сосуществования наций.

Олимпиада проходит в Международном университете "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, министерств юстиции и образования, Международного комитета Красного Креста.-0-

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