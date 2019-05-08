Студенты из Китая почтили память соотечественника у братской могилы под Витебском

8 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Накануне 9 мая студенты из Китая побывали на братской могиле под Витебском, где на мемориальной плите значится фамилия их соотечественника Ван Дян Чин. Информация об этом прозвучала в эфире ОНТ .

Молодые люди узнали, что их соотечественник упокоен в деревне Зароново Витебской области. Местные краеведы сообщили, что в братской могиле, где захоронено более 10 тыс. солдат, покоится и уроженец Китая. По копиям документов частично восстановили его биографию. Удалось выяснить, что Ван Дян Чин родился в 1903 году, был женат на русской девушке, а на войну призван из Хабаровска. Погиб артиллерист в 1944 году, освобождая Витебск.

Студенты попробуют разыскать в Китае родных погибшего, чтобы близкие люди также смогли почтить его память у места захоронения.

В память о подвиге своего соотечественника молодые люди посадили живые цветы на братской могиле.

По сохранившейся информации, в Витебске до войны жили 44 выходца из Китая. Во время оккупации многие из них были участниками подполья.-0-