11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты могут записаться на донацию крови онлайн. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА.

В связи с эпидемической обстановкой РНПЦ предложил альтернативу дням донора, которые проводятся в вузах. В своем учебном заведении нужно распространить ссылку на форму онлайн-записи, которая размещена на сайте центра, а также информацию об этом через официальные интернет-сайт и группы вуза в социальных сетях.

В центре отметили: несмотря на эпидситуацию, марафон "Донорство крови имеет значение!" продолжается. Традиционно он проходит в учреждениях высшего образования в течение учебного года. Это масштабное мероприятие призвано повышать мотивацию молодежи к участию в донорском движении, формировать культуру донорства крови и приобщать к здоровому образу жизни. Марафон является частью республиканского социального проекта по пропаганде и развитию безвозмездного донорства крови среди молодежи "У Беларуси - добрае сэрца!".

В последние несколько лет донорство активно поддерживают студенты. В вузах проводятся дни доноров, однако выезды, запланированные на апрель и май, были отложены. Вместе с тем студенты могут сами приехать в центр. Для них выделены особые дни, поэтому не будет очередей регулярных доноров, для заготовки крови предусмотрено отдельное помещение. Более того, центр наладил хорошие контакты с 33-й студенческой поликлиникой, поэтому все вопросы с документацией решаются дистанционно.

Потребность в донорской крови в организациях здравоохранения остается высокой. "Каждый день кто-то борется со своей болезнью. Донорская кровь, ее компоненты необходимы при высокотехнологичных операциях, тяжелых родах, лечении гематологических и онкологических пациентов, различных травмах, ожогах. Отрадно, что молодежь это знает и, приходя в донорское движение, стремится помочь", - отметили в центре.-0-