Студенты ПолесГУ пройдут стажировки в университетах-партнерах по программе Erasmus+

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете приступили к реализации международного проекта по экологической безопасности "Синергия образовательных, научных, управленческих и промышленных компонентов для управления климатом и предотвращения изменения климата", сообщил корреспонденту БЕЛТА декан инженерного факультета ПолесГУ Владимир Штепа.

В проекте, который стал одним из победителей конкурса программы Европейского союза Erasmus+, участвуют 12 университетов из семи стран. Его реализация позволит интегрировать в учебный процесс вуза лучшие мировые практики, а студентам - овладеть актуальными знаниями в инжиниринговой области климатического менеджмента.

"Прежде всего, это касается таких специальностей инженерного факультета, как "промышленное рыбоводство", "садово-парковое строительство", "информационные системы и технологии". На протяжении 2021-2023 годов для студентов будут организованы стажировки в университетах-партнерах в Италии, Германии, Украине, Грузии, Литве, Латвии. Их обучат реализации европейских механизмов студенческих бизнес-проектов и климатических стартапов как основных составляющих современного инновационного образования", - отметил декан.

Претенденты на международное обучение будут отбираться на основе конкурса. Среди критериев - успеваемость студента, обоснованное мотивационное письмо, авторский план исследования.

Также на базе научно-технологического парка ООО "Технопарк "Полесье" оборудуют сертифицированный центр управления климатом. Он будет тесно сотрудничать с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством жилищно-коммунального хозяйства, местными органами власти, экологическими организациями, предприятиями - источниками выбросов парниковых газов.

Таким образом, для студентов ПолесГУ откроется возможность повысить качество своего образования и его ценность на рынке труда, приобретая не только современные знания в области инжиниринга и климатического менеджмента, но и навыки создания и продвижения проектов на базе лучших европейских практик.-0-