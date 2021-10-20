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20 октября 2021, 16:40

Студенты собрали 3,4 тонны мусора. Как в Беларуси проходила республиканская экоакция

С 25 сентября по 9 октября в Беларуси прошла масштабная экоакция "Мы заботимся". В ней приняли участие 325 волонтеров. На протяжении двух недель студенты 16 вузов и колледжей страны очищали парки, леса и прибрежные территории от мусора. К акции присоединилось десять городов. Организаторами выступили Республиканский центр экологии и краеведения при поддержке Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, а также Министерства образования Республики Беларусь. Экоакция состоялась по инициативе партнера проекта - Coca-Cola в Беларуси.

В числе волонтеров - студенты из Минска, Витебска, Гомеля, Пинска, Гродно, Бреста, Мозыря, Могилева, Горок и Барановичей. В этом году мероприятие длилось две недели - предыдущие два года акция "Мы заботимся" проходила в рамках одного субботнего дня. Двухнедельный формат позволил привлечь большее число участников и расширить географию проекта.

Второй год подряд перед началом экоакции специалисты Республиканского центра экологии и краеведения организовывают для участников семинар в online-формате. В нынешнем году участникам семинара рассказали о современных проблемах трудноразлагаемых отходов, а также о правилах сбора и сортировки мусора.

В первый день проведения акции в Минске команда из МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ убрала сквер на ул.Клумова. Очистить территорию от мусора студентам помогли представители Республиканского центра экологии и краеведения и Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. В числе минских волонтеров были также студенты и преподаватели из БГПУ им. М.Танка, Академии МВД Республики Беларусь, БНТУ, БГУИРа и БГАА - эти команды подключались к уборке в следующие дни акции.

За время проведения акции "Мы заботимся" волонтеры собрали 3,4 тонны мусора, в том числе более 380 кг ПЭТ-упаковок. Для определения победителей организаторами принимался во внимание коэффициент сбора отходов – отношение массы собранного командой мусора к количеству участников команды. Победителем по коэффициенту сбора отходов стала команда "Экосфера" УО "Белорусский государственный университет транспорта" в городе Гомеле. За самый высокий коэффициент собранных ПЭТ-упаковок специальный приз от Coca-Cola в Беларуси получил волонтерский отряд "Открытое сердце" Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Проект реализовывался совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

- Культура обращения с отходами - важная составляющая экологической культуры в целом. Неотсортированный мусор наносит существенный вред экологии. Он загрязняет землю, убивает экосистемы. Такие экоакции очень важны – они учат участников рациональному потреблению и грамотной сортировке отходов, - отмечает Татьяна Конончук, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Во время сбора отходов участники сортировали их по четырем категориям: "Пластик и пленка", "Стекло", "ПЭТ" и "Остальной мусор". Пластиковые крышки собирали отдельно - они будут переданы в социально-экологический проект "Новая жизнь в обмен на крышечки".

Республиканская акция "Мы заботимс" проходит при организационной и финансовой поддержке Системы Coca-Cola в Беларуси.

- Мы проводим акции по уборке мусора с 2009 года, в республиканском масштабе - шестой год подряд. Как один из крупнейших производителей напитков в стране, мы понимаем, что использованная упаковка - ценное сырье, которому необходимо дать новую жизнь. Это осознание следует прививать молодежи, привлекая ее к уборке мусора, его раздельному сбору и сортировке, - отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

В связи с пандемией COVID-19 организаторы приняли дополнительные меры, чтобы обезопасить участников республиканской акции. Помимо экипировки для сбора мусора (перчаток, головных уборов, безменов для взвешивания и мусорных мешков) всех волонтеров обеспечили защитными масками.

"Мир без отходов" - глобальная стратегия Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь, а также глобальным целям устойчивого развития. К 2030 году компания планирует обеспечить сбор, переработку и повторное использование 100% применяемых в производстве упаковочных материалов.

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