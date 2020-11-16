Студотряд "Зодчие" стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий строительный отряд "Зодчие" Полоцкого государственного университета стал победителем Всебелорусского слета студенческих отрядов "Время движения!", сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Студотряд "Зодчие" имени лидера комсомольского движения, первостроителя города Новополоцка Петра Блохина стал победителем слета и республиканского конкурса "Трудовой семестр". Студотряд в очередной раз подтвердил, что он лучший в работе, а также в творческих и спортивных испытаниях", - рассказала Надежда Шаховская.

Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения" проходил 13-15 ноября в Минске и Минской области и объединил около полутысячи бойцов студотрядов из разных уголков Беларуси. Программа слета включала ряд мероприятий, среди которых диалог поколений, презентация книги "Студенческие стройотряды Беларуси" и альбома студотрядовских песен, конкурсы отрядных визиток и презентационных видеороликов "Твой отряд", творческий фестиваль "Энергия отряда" и музыкальная программа "Бойцовка-пати", сдача нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", конкурс гитаристов "Отрядная струна" и многое другое. Центральным мероприятием слета стала торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра с чествованием победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд.

В числе лучших студенческих отрядов по итогам третьего трудового семестра также - педотряд "Созвездие" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сельхозотряд "Поречанка" имени Героя Советского Союза Николая Овчинникова Гродненского государственного аграрного университета, сервисный отряд "Спасатели" имени Героя Советского Союза Николая Силина Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, экологический отряд имени Виктора Пуганова Кобринской районной организации БРСМ, медицинский отряд "Медик" Гродненского государственного медицинского университета.

Кроме того, победителями конкурса стали производственный отряд "СГАЭК" имени Героя Советского Союза Василия Коржа Столинской районной организации БРСМ и отряд "Молодость" имени дважды Героя Советского Союза Ивана Якубовского Могилевского государственного университета продовольствия, работавший на Международном производственном трудовом проекте "Атлант 2020". Были отмечены лучшие командиры и комиссары, штабы трудовых дел разных уровней и организации, принимающие студотряды.

В ходе торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра переходящие знамена вручены лучшему строительному отряду "Эврика" имени Героя Советского Союза Виктора Еронько Полоцкого государственного университета, который трудился на Всебелорусской молодежной стройке, и ЗАО "АТЛАНТ" - лучшей организации, принимающей студенческие отряды.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. Всего Республиканский штаб студенческих отрядов в 2020 году трудоустроил 24 628 человек: 23 870 в составе студенческих отрядов, 758 - индивидуально.-0-