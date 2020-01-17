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17 января 2020, 12:16

Студотрядовское движение вносит достойный вклад в развитие страны - Дикун

Олег Дикун. Фото из архива
Олег Дикун. Фото из архива

Республиканский штаб студенческих отрядов начал активную подготовку к трудовому лету - 2020. Особое внимание уделено поиску рабочих мест, работодателей, организации обучения командиров и комиссаров. После студенческих каникул стартует акция "Выбираем студотряд!". О том, как планируется провести третий трудовой семестр, корреспонденту БЕЛТА рассказал второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.

- В Беларуси разрешена круглогодичная трудовая занятость студенческой и учащейся молодежи в свободное от учебы время, но все-таки основная нагрузка приходится на лето. Когда начнется подготовка к третьему трудовому семестру?

- Зимние месяцы года - период интенсивной подготовки для работы студенческих отрядов летом. Это поиск рабочих мест, востребованных вакансий, объектов, переговоры с нанимателями, проработка условий трудоустройства, сама договорная кампания, разработка методических рекомендаций для организации отрядов.

При каждом территориальном комитете БРСМ созданы штабы студенческих отрядов: районные, городские, областные. Штабы трудовых дел БРСМ работают при учреждениях высшего образования. Их главная задача - пригласить в отряды ребят и организовать эти отряды, причем по разным профилям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, экологические, медицинские и производственные. Зимой мы предметно занимаемся обучением командиров и комиссаров отрядов. Ведь именно от них зависит организация производственной работы самого студотряда, быт и досуг его бойцов. Кроме того, мы ставим перед собой более широкую задачу - обучить ребят, которые желают работать в студенческих отрядах, новым профессиям. Мы уделим этому направлению самое пристальное внимание.

- Потрудиться в отрядах обычно желающих много? Как происходит набор?

- Молодых людей, которые хотят заработать, достаточно. Чтобы сформировать отряды, ежегодно в начале марта в вузах мы проводим широкомасштабную информационную кампанию "Выбираем студотряд!". В этом нам помогают опытные бойцы. Они рассказывают, как, где работали, чем занимались, и приглашают молодежь заполнить анкету для работы в студотряде.

Для записи в отряды можно обращаться в штабы трудовых дел в любое время: в январе, феврале и даже круглогодично. Но, как показала практика, сессия, а также каникулы не совсем удачное время для проведения промоакции. Кроме того, у нас есть твердое правило: студентам с "хвостами" в отряды путь закрыт. Очень важно, чтобы участники студотрядовского движения не имели академических задолженностей.

- Мы сейчас говорим о студентах, а другие категории? Есть ли место в отрядах для ребят из колледжей или школьников?

- Безусловно. Это потенциальные участники студотрядовского движения. По законодательству подростки имеют право работать с 14 лет. Вместе с тем для этой категории есть требования, регулируемые Трудовым кодексом Беларуси: продолжительность ежедневной работы, определенные виды и объемы. Но при этом заработная плата несовершеннолетним выплачивается в полном объеме как за целый рабочий день. Да, мы берем учащихся в отряды. Во-первых, они с раннего возраста учатся работать в команде, помогать друг другу. Во-вторых, БРСМ предоставляет возможность полезной занятости. Как показывает мониторинг, эта категория составляет ежегодно примерно 45% всех участников студотрядовского движения.

- Можно ли утверждать, что БРСМ является монополистом студотрядовского движения в Беларуси?

- Студенческие отряды - гордость организации. Фундамент движения заложили наши предшественники - ветераны студотрядовского движения. Это они строили БАМ, Братскую и Усть-Илимскую ГЭС, Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы, "Гомсельмаш" и многие другие объекты.

Сегодня государство и лично Президент делают многое, чтобы популярное в молодежной среде студотрядовское движение в Беларуси развивалось. Наша страна первой на постсоветском пространстве, еще в 2005 году, поддержала студотряды на государственном уровне. С того времени союз молодежи неоднократно выдвигал инициативы по развитию движения, многие из которых нашли отражение в нормативных правовых актах, регулирующих их организацию. Но говорить о монополизации пока преждевременно. Вместе с тем на встречах с активом БРСМ глава государства не единожды подчеркивал, что студотряды - это не только хорошая школа для молодежи, но и серьезный кадровый резерв, и участники движения должны служить ориентирами для всей молодежи. Мы к этому стремимся.

Студотрядовское движение вносит достойный вклад в развитие страны, и это подтверждается делами. Белорусские студенческие отряды трудились на социально значимых объектах Беларуси: реконструкции и строительстве дорог, молочно-товарных ферм, школ и детских садов, спортивных комплексов, жилых домов, храмов и церквей. Как пример - Национальная библиотека Беларуси, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, "Минск-Арена", гостиница "Европа", Белорусский государственный молодежный театр, Витебский областной центр олимпийского резерва, Ледовая арена в Горках, спортивно-зрелищный комплекс в Солигорске, Детская областная больница в Гомеле, мост через реку Мухавец и патриотический центр в Бресте.

- В 2019 году союз молодежи трудоустроил в составе студенческих отрядов более 26 тыс. человек. Как планируете провести трудовое лето - 2020?

- Третий трудовой семестр откроем уже 29 апреля. Церемония вручения трудовых путевок в этом году состоится в Могилеве. Это решение принято коллегиально. 2020-й - год 75-летия Великой Победы. Весьма символично открыть третий трудовой семестр в знаковом историческом месте - на Буйничском поле. Студенческие отряды в свое время внесли вклад в реконструкцию этого мемориального комплекса. Мы продолжим наш проект "Их именами названы студенческие отряды", поисковую акцию "Беларусь помнит". В социальных сетях запустим интернет-квест "75 лет памяти". Традиционно студотряды окажут помощь ветеранам, займутся благоустройством памятных мест и обелисков.

В этом году продолжит свою работу Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости". Сегодня активно прорабатываются условия работы отрядов на социальных объектах Островца и БелАЭС. После заключения договоров мы объявим набор стройотрядов на конкурсной основе. Лучшие отряды прошлого года - "Эврика" и "Зодчие" из Полоцкого государственного университета - будут работать на главной молодежной стройке страны вне конкурса. Они это право заслужили. Не станет исключением этот год для работы на областных молодежных стройках. К примеру, статус областной молодежной стройки в 2020 году имеют: реконструкция памятника архитектуры XIX века "Коссовский дворцово-парковый ансамбль", комплекса зданий городской клинической больницы №3 города Гродно, строительство поликлиники в могилевском микрорайоне Казимировка. В Минске городская молодежная стройка - третья линия Минского метрополитена.

Конечно же, мы продолжим формировать и направлять на работу отряды всех профилей. По их количеству планку постараемся удержать не менее чем в прошедшем году. В этом сезоне планируем развивать производственный профиль, в частности совместно с ЗАО "Атлант" реализовывать Всебелорусский производственный трудовой проект. Кроме того, для бойцов студотрядов разработан молодежный проект "Борись! Стремись! Побеждай!". Он направлен на формирование моды на здоровый образ жизни и включает в себя десять видов спорта. Каждый участник движения может сдать нормативы "БСП" и получить золотой, серебряный или бронзовый значок. Проект успешно апробирован и получил положительную оценку ребят. Запланированы республиканские слеты, творческие конкурсы и фестивали, школы лидеров трудовых проектов и многое другое.

- Будет ли в этом году расширена география студотрядов?

- Мы по-прежнему будем формировать отряды внутри страны, стремиться обеспечивать их пребывание в местах дислокации в регионах Беларуси. Продолжим работу в международном векторе. Хотели бы направить в другие страны как можно больше ребят, чтобы они посмотрели мир, почерпнули что-то новое, но это не всегда возможно. Зачастую условия, которые предлагаются, неприемлемы.

Безусловно, мы прорабатываем новую географию дислокации студотрядов. Особые слова благодарности хочется выразить представителям белорусских дипмиссий, которые в этом всегда идут нам навстречу. В нынешнем году белорусские студотряды будут традиционно трудиться в России и Молдове, а о других странах делать заявления рано.

- Что дает молодежи работа в отрядах, помимо трудовой закалки и заработка? Сохранилась ли романтика?

- Все, кому посчастливилось стать частью большой студотрядовской семьи, с теплом вспоминают особую отрядную атмосферу. Молодежь вместе трудится, проводит досуг и потом сохраняет дружбу. Нам особенно радостно поздравлять ребят с созданием новых семей, история которых как раз начиналась в студенческих отрядах.

Приведу в пример семью Геннадия и Анны Лучины. Он - комиссар знаменитого БАМовского строительного отряда, она - повар. Познакомились, подружились, поженились. Они и сегодня вместе с молодежью. Геннадий Лучина - директор частной строительной кампании и уже много лет принимает на работу наши отряды. Летом прошлого года образовалась семья Юхимец. Во время своего торжества ребята гордо надели поверх праздничных нарядов студотрядовские бойцовки, а после росписи отправились в свадебное путешествие… на работу в студотряд "Горящие сердца". Он, к слову, стал лучшим педагогическим отрядом в стране по итогам 2019 года.

Время летит быстро. До открытия третьего трудового семестра осталось несколько месяцев, и мы желаем всем ребятам, тем, кто уже трудился в студотрядах и собирается туда вновь, а также новичкам, найти в отряде дело по душе, прокачать свои компетенции, обрести верных друзей. Выбирайте студотряд. Мы рады пригласить вас в нашу дружную семью.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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