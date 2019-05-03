Студотрядовцы в третьем семестре будут работать в Беларуси, Молдове и России

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня состоялась торжественная церемония открытия третьего трудового семестра. В мероприятии приняли участие более 400 бойцов, командиров, комиссаров студенческих отрядов из разных регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом трудовом семестре в составе студотрядов работали более 25 тыс. человек. В этом году рассчитываем, что их будет больше - около 30 тыс. Но все зависит от ребят. Главное, чтобы у них было желание, постараемся всех обеспечить местами", - подчеркнул второй секретарь Центрального комитета ОО "БРСМ" Олег Дикун. Ребята будут заняты на объектах по всей республике, в том числе смогут принять участие во Всебелорусской молодежной стройке - это социальные объекты Островца. "Также ребята выедут в Молдову (около 50 человек), где будут убирать урожай винограда, персиков, черешни. Достаточно большой контингент белорусских студенческих отрядов отправится в Россию, у них различные направления деятельности. Сейчас прорабатываем вопрос трудоустройства ребят в Грузии и Казахстане", - добавил Олег Дикун.

Во время мероприятия почетные гости и ветераны студорядовского движения вручили командирам Минского городского и областных штабов студенческих отрядов путевки для работы на социально значимых объектах страны. "Символично, что встреча проходит в святом для каждого белоруса месте. Тем самым мы отдаем дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны, добывшим Великую Победу. Благодаря им у нас мирное небо, мы живем в суверенном и независимом государстве, строим планы на будущее. А молодые люди будут поднимать родную Беларусь на новые высоты", - сказал помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Нынешний трудовой семестр посвящен 75-летию освобождения республики. Одним из элементов церемонии открытия стала акция "Беларусь помнит". В память о защитниках ребята держали в руках портреты героев войны. Также был презентован новый атрибут студотрядовской куртки - шеврон "75 год вызвалення Беларусі" с изображением главного входа в Брестскую крепость и цифры 75.

2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. С марта во время акции "Выбираем студотряд" заявки для участия в третьем семестре подали 9 тыс. человек. Первые 39 отрядов уже трудятся в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Массово студенты и учащиеся приступят к работе после окончания экзаменационной сессии.-0-