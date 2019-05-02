СТВ приглашает на выставке "СМІ ў Беларусі" поучаствовать в викторинах и розыгрышах

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал СТВ приглашает посетителей XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" поучаствовать в викторинах и розыгрышах, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора дирекции специальных проектов СТВ Ирина Передня.

"На протяжении всех дней работы выставки СТВ будет проводить среди посетителей викторины и розыгрыши. Мы подготовили для победителей промопродукцию: фирменные кружки, ручки, зонтики", - рассказала Ирина Передня.

Она напомнила, что телеканал провел ребрендинг. "1 ноября прошлого года у нас начался новый сезон, который ознаменовался запуском новых проектов. В частности, это цикл документальных фильмов "Тайны Беларуси", реалити-шоу "Деревня-LIVE", "Плюс-минус. Погода на неделю", "Экстренный вызов". В новом формате начали выходить уже привычные программы "Минск и минчане", "Добро пожаловаться", обновилась "Студия хорошего настроения" - появились новые рубрики. Обо всем этом мы хотим рассказать посетителям выставки", - отметила замдиректора.

Сегодня состоялась презентация нового сайта СТВ, YouTube-канала, информационной службы канала и проекта "Неделя" с Юлией Огневой. "Завтра на нашем стенде посетители могут стать участниками кулинарной рубрики "Завтрак на троих": получить мастер-класс от Татьяны Бородкиной и выиграть призы. Также во второй день форума мы презентуем наши утренние проекты, представим любимый проект горожан "Минск и минчане", узнаем, как хорошо они знают белорусскую столицу", - подчеркнула Ирина Передня.

4 мая на "СМІ ў Беларусі" - детский день. В этот день СТВ планирует презентовать проект "Живая классика". Это конкурс юных чтецов, направленный на поиск и поддержку талантливой молодежи, а также популяризацию белорусского слова.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске и будет работать по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В ней участвуют более 50 экспонентов, которые представляют средства массовой информации Беларуси, России, Украины, стран Балтии, Узбекистана и КНР. Экспозиция отражает весь спектр информационного пространства страны. В ней участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Она разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Центральные темы выставки - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Среди особенностей нынешнего форума - проведение 3 мая первого тематического Дня пиара, а также широкая презентация сетевых СМИ, среди которых интернет-издание Мediana.by, основанное совместно с факультетом журналистики БГУ, Министерством информации и Общественным пресс-центром Дома прессы. Традиционно в рамках выставки 3 мая на площадке "Дипсервис Холл" (пер. Войсковый, 4) будут вручены награды победителям в 23 номинациях Национального конкурса печатных СМИ "Золотая литера" - в этом году на участие в нем поступило более 330 заявок.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "Белэкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-