Субботин об акции "Наши дети": важно, чтобы ребята верили в волшебство

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Важность акции "Наши дети" в том, чтобы накануне праздников приехать к ребятам, вручить им подарки и чтобы они верили во что-то возвышенное и светлое. Такое мнение высказал журналистам председатель Витебского облисполкома Александр Субботин во время посещения детского дома в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор ознакомился с условиями в детском доме, ему рассказали о ребятах, как проходят их дни в учреждении. "Новый год, снег, время праздников и все ждут волшебства, но в первую очередь детям, особенно тем, которые чем-то обделены, может, немного любви не хватает. Посетив этот детский дом, вижу, с каким трепетом и любовью педагоги и медики рассказывают про своих воспитанников, как они с ними с трудом расстаются, поэтому, думаю, здесь детки получают все. Важность такого мероприятия в том, чтобы накануне праздников приехать к ребятам, подарить им подарки и чтобы они верили во что-то возвышенное и светлое", - подчеркнул Александр Субботин.

Гости приняли участие в новогодней постановке вместе с детьми. Ребятам подарили сладкие подарки. Также представители областной и городской властей вручили руководству детского дома два телевизора, музыкальный центр, бытовую технику, сертификаты на нее и мебель для медицинского кабинета.

В детском доме Витебска воспитывают 70 ребят от 3 до 16 лет, в том числе с особенностями в развитии. В этом году 60 воспитанников отправились в замечающие семьи, из них 18 деток вернулись к биологическим родителям.

"В предновогодние дни во время акции "Наши дети" наш дом встречает много гостей. Несмотря на эпидситуацию, каждому из ребят уделяют много внимания со стороны общественных организаций, друзей-волонтеров, предприятия и организаций", - рассказала директор Наталья Культенко и поблагодарила за помощь детскому дому от государства и неравнодушных людей. Скоро учреждению исполнится 75 лет и свой юбилей дом отметит в феврале или марте 2022 года.

Масштабная новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января 2022 года. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединятся общественные объединения и другие организации.-0-