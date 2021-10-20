Субботин: стратегию в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года утвердят в ближайшее время

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года планируется утвердить в ближайшее время. Об этом заявил заместитель премьер-министра Александр Субботин во время Международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Государственный комитет по науке и технологиям подготовил и внес в Совет Министров стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности до 2030 года, которой определен конкретный план мероприятий. Ключевыми задачами для нас являются развитие регионального и международного сотрудничества, цифровизация административных процессов, трансфер технологий и коммерциализация инноваций, подготовка кадров, развитие творческого и изобретательского потенциала молодежи. В ближайшее время мы планируем утвердить этот документ на уровне правительства", - сказал Александр Субботин.

Он также отметил, что в ЕАЭС решаются вопросы в сфере координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности. Один из актуальных вопросов - эффективное использование правовых инструментов правообладателем. "Крайне важно, чтобы задачи защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, борьбы с недобросовестной конкуренцией, противодействия нелегальному импорту товаров одинаково трактовались и эффективно решались в каждой из наших стран", - подчеркнул вице-премьер.

Целью конференции является анализ состояния, проблем, тенденций и перспектив развития вопросов интеллектуальной собственности в сфере права, экономики, государственного управления, системе научно-технической информации, социальной и иных сферах деятельности в Беларуси и за рубежом.

Программой мероприятия также предусмотрено награждение победителей конкурса студенческих работ и подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным центром интеллектуальной собственности и БГУ.

Организаторами конференции выступают Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности.-0-