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Общество
16 апреля 2021, 17:39

Субсидии на свое дело в I квартале получили более 370 безработных

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Ежемесячно более 1,5 тыс. нанимателей заявляют о вакансиях в службу занятости Минска
Около 1,5 тыс. вакансий предлагаются в сельском, рыбном и лесном хозяйстве Витебской области

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте этого года 374 безработных получили через содействие службы занятости субсидии на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего безработных - 294 - решились открыть собственный бизнес, в основном в сфере услуг. Многие намерены выполнять различного рода заказы в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ (48). Деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта и такси открывают 28 человек, техобслуживанием и ремонтом автомобилей займутся 13.

Еще 48 открывают парикмахерские и салоны красоты, в розничную торговлю подались 55 человек. А вот производственная деятельность привлекла лишь 9 безработных, производство сельскохозяйственной продукции - 7.

Ремесленниками стали 78 человек, а деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма развернули 2 безработных.

Помимо помощи в виде субсидии, 319 человек дополнительно прошли обучение основам предпринимательской деятельности.

Частыми получателями такой поддержки становятся женщины - 165 безработных жительниц Беларуси получили субсидии в I квартале этого года. В том числе 35 стали ремесленницами, а 2 - хозяйками агроусадеб.

Наибольшее количество субсидий предоставили в Гомельской области - 92 безработным, в Минской - 87 безработным, Могилевской - 54, Гродненской - 51, Брестской и Минске - по 31 безработному, Витебской области - 28.-0-

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