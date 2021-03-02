Субсидию на организацию своего дела в 2020 году получили более 1,6 тыс. безработных

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году служба занятости предоставила 1629 безработным субсидии на организацию предпринимательской и ремесленной деятельности, оказания услуг в сфере агроэкотуризма на общую сумму Br4,7 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего получателей - 1324 безработных - использовали эти средства, чтобы открыть собственный бизнес. "Из числа получивших субсидию 1249 человек прошли обучение основам предпринимательской деятельности", - отметили в Минтруда и соцзащиты. Еще 291 человек получил финансовый стимул к ремесленничеству. 14 человек хотели с госпомощью начать оказывать услуги в сфере агроэкотуризма.

При этом частное унитарное предприятие организовали 10 безработных, крестьянское (фермерское) хозяйство - пять человек.

"Среди получателей субсидий немало женщин - 44,4%. В частности, 586 безработных белорусок благодаря такой поддержке смогли организовать предпринимательскую деятельность, на ремесленничество субсидию использовала 131 гражданка, на организацию оказания услуг в сфере агроэкотуризма - семь", - добавили в Минтруда.

В организации самозанятости оказана поддержка 16 безработным в возрасте до 21 года, которые впервые ищут работу, и 49 гражданам, имеющим инвалидность.

Чаще всего безработные используют субсидию, чтобы открыть бизнес в сфере розничной торговли (304 получателя в 2020 году); оказывать услуги в области строительства, отделочных, электромонтажных, штукатурных, сантехнических и других ремонтных работ (227 безработных); оказывать услуги парикмахерских и салонов красоты (146); организовать работу автомобильного грузового транспорта и такси (107); на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (60); на производственную деятельность (54); производство сельхозпродукции (23); иные виды предпринимательства (403).

Субсидия предоставляется в размере 11-кратной величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), который действует на дату заключения с безработным договора о предоставлении поддержки.

При организации предпринимательской деятельности, оказания услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной деятельности безработными, зарегистрированными по месту жительства в малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах, субсидия предоставляется в размере 15-кратной величины БПМ.

Если организуемый безработным бизнес связан с внедрением результатов научных исследований и разработок (объектов права промышленной собственности: изобретения, полезной модели, промышленного образца, сорта растения, топологии интегральной микросхемы), субсидия равняется уже 20 БПМ.-0-