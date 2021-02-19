Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 февраля

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 19 февраля 2021
Минск Малооблачно -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:57 В Минске разыскиваются владельцы похищенных велосипедов Происшествия
17:49 Минчанин получил максимальный штраф за оскорбление военнослужащего Происшествия
17:43 В Военной академии после модернизации начала работу поликлиника с лазаретом на 60 коек Общество
17:43 Свиридов освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси Президент
17:39 Нефтяники, калийщики и химики посетили Дворец Независимости Общество
17:37 В Керченском проливе эвакуируют экипаж судна из-за отравления моряков В мире
17:15 Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 февраля Общество
17:01 В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой В мире
16:59 Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город" Технологии
16:54 Задержан администратор деструктивного Telegram-чата за оскорбление милиционеров Происшествия
16:49 Осиповичский завод изготовил контейнеры-цистерны для Белорусской антарктической станции Экономика
16:45 В Казахстане при пожаре погибли пятеро детей В мире
16:42 Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия Общество
16:37 В Москве задержали белорусов, разыскиваемых за участие в августовских беспорядках Происшествия
16:36 На международном симпозиуме "Писатель и время" в Минске предложили создать Славянский книжный союз Культура
16:36 В Беларуси в январе построили 4,7 тыс. новых квартир Общество
16:33 "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай Общество
16:27 В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад Общество
16:27 Червяков: в эпоху глобализации стране важно иметь собственный бренд Общество
16:22 В одном из баров Испании обнаружили баню XII века В мире
16:19 Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко Общество
16:17 Борисов торжественно получил статус культурной столицы Беларуси Культура
16:11 Головченко: предприятия должны улавливать тенденции современности и вовремя находить новые ниши Регионы
16:09 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 20 и 27 февраля Экономика
16:08 В Минске легковушка сбила мальчика, от удара его отбросило на другое авто Происшествия
16:08 Госстандарт за два года запретил ввоз и обращение 56 наименований опасных СИЗов Экономика
16:05 Новый корпус Брестской детской облбольницы планируют ввести в строй осенью Регионы
16:04 Представитель Мозырского НПЗ: важен настрой на конструктивную работу Регионы
15:44 Во Франции британский штамм выявлен у 36% инфицированных коронавирусом В мире
15:40 Судьба театра, проблемы культуры, будущее Беларуси - о чем артисты Купаловского говорили с Президентом Президент
Все новости
Все новости
Общество
19 февраля 2021, 17:15

Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 февраля

Виктор Бабарико и адвокат Дмитрий Лаевский
Виктор Бабарико и адвокат Дмитрий Лаевский

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над топ-менеджерами ОАО "Белгазпромбанк" продолжится 22 февраля. Заседание назначено на 10.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Открытое судебное разбирательство по уголовному делу проходит в суде Московского района Минска. Всего на скамье подсудимых восемь человек - Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А. Семеро из них находятся под стражей, один - Алексей Задойко - под домашним арестом. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми - Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком - заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.​

Сегодня был третий день судебного заседания. За это время зачитана половина обвинений.

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" и пост председателя комитета по управлению активами и пассивами этого банка, Виктор Бабарико создал устойчивую группу из числа должностных лиц банка с целью длительного, неопределенного по продолжительности совершения преступления. Деятельность преступной группы продолжалась с 1 января 2004 года по 11 июня 2020-го, до момента пресечения противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. За это время незаконным путем получено не менее Br30,5 млн.

Совместная преступная деятельность выразилась в систематическом принятии самим Бабарико и другими участниками преступной группы для себя и близких взяток в особо крупном размере, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым ими должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц действий, связанных с заключением и исполнением кредитных и иных договоров между ОАО "Белгазпромбанк" и различными белорусскими субъектами хозяйствования.​

Во время оглашения обвинения Бабарико стали известны интересные факты дела. В частности, названы коммерческие структуры, которые использовались для вывода взяток за рубеж. К слову, в деле фигурирует и хорошо известный латвийский банк ABLV, причастный к отмыванию денег и финансированию терроризма. Для вывода за рубеж денег, полученных незаконным путем, преступная группа использовала счета, открытые именно в этом банке.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шестеро других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО "Активлизинг" за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее $2,5 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
взяточничество суд
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Военной академии после модернизации начала работу поликлиника с лазаретом на 60 коек
Во время экскурсии Нефтяники, калийщики и химики посетили Дворец Независимости
Фото из архива Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия
Фото из архива В Беларуси в январе построили 4,7 тыс. новых квартир
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
Фото из архива В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа
Головченко: своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять предприятия страны
Ковалев: белорусская модель экономического развития доказала свою эффективность
Мечтаете жить в "Чикаго"? Покупайте квартиры в Minsk World по цене всего от 1999 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве
Лукашенко: национализм - это не болтовня на "мове"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1663 пациента с COVID-19, выписаны 1608
Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия
Брифинг по вопросам реагирования на события на АЭС пройдет 22 февраля в БЕЛТА
Пархамович об итогах 2020 года: ситуация в стройкомплексе Беларуси стабильная и контролируемая
Червяков: в эпоху глобализации стране важно иметь собственный бренд
Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 февраля
Борисов торжественно получил статус культурной столицы Беларуси
Матусевич о планах на 2021 год: продолжится упрощение оборота и аренды любого имущества
В Беларуси на 1 февраля зарегистрировано на 19% меньше безработных, чем год назад
Представитель Мозырского НПЗ: важен настрой на конструктивную работу
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.