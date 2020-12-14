Суд отказал в восстановлении на работе трех бастовавших сотрудников "Беларуськалия"

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд отказал в удовлетворении исков о восстановлении на работе сотрудников ОАО "Беларуськалий", участвовавших в незаконной забастовке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Иски о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда были поданы в интересах трех работников, которые приняли участие в забастовке в августе - сентябре. Гражданские дела в суде рассматривались с участием работника прокуратуры Солигорского района.

Эти работники - электрослесарь, электромеханик и электрогазосварщик второго рудоуправления ОАО "Беларуськалий" - уволены на основании абзаца второго п.7 ст.42 Трудового кодекса за прогулы в августе - сентябре без уважительных причин. Они не вышли на работу, поскольку участвовали в забастовке по решению стачечного комитета. Других сведений и документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия на работе, суду не было представлено.

В суде установлено: забастовка проведена с явными нарушениями трудового законодательства, а выдвинутые работниками требования носили исключительно политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. Во всех случаях наниматель применил дисциплинарное взыскание в виде увольнения верно.

С учетом мнения прокурора суд Солигорского района отказал в удовлетворении исковых требований.

Решения суда не вступили в законную силу, могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Минском областном суде.-0-