Суд по делу Втюрина возможен осенью - Вакульчик

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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина может начаться осенью. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель КГБ проинформировал, что суд начнется скоро. "Думаю, осенью, в октябре-ноябре", - сказал он.
Валерий Вакульчик добавил, что по делу проходят около 10 человек.
Как сообщалось, Андрей Втюрин был задержан с поличным при получении взятки в $148,6 тыс. за лоббирование интересов российских коммерческих структур в плане поставки оборудования для "Белтелекома". В связи с его делом задержан и генеральный директор этого предприятия Сергей Сиводедов.-0-