Суд рассматривает апелляцию по делу о лишении tut.by статуса СМИ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Апелляционная инстанция Экономического суда города Минска рассматривает апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" на решение о лишении tut.by статуса СМИ, сообщает БЕЛТА.
3 декабря 2020 года Экономический суд Минска рассмотрел иск Министерства информации к ООО о прекращении выпуска сетевого издания tut.by. Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Министерство информации подало в суд соответствующий иск после вынесения ряда письменных предупреждений ООО "Тут Бай Медиа" в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by Закона о СМИ. Предупреждения касались определенных материалов, где, по мнению Мининформа, была распространена недостоверная информация, причиняющая вред государственным и общественным интересам.-0-