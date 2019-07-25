Суд в Речице освободил группу обвиняемых от уголовной ответственности в связи с изменениями в УК

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со вступлением в силу закона, устраняющего наказуемость деяния, суд Речицкого района освободил от уголовной ответственности группу лиц, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности и лжепредпринимательстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гомельского облсуда.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении шести фигурантов. По версии обвинения, одна из них создала и возглавила устойчивую управляемую организованную группу, в состав которой вошли другие пять. С декабря 2017 по середину октября 2018-го они вели незаконную предпринимательскую деятельность без госрегистрации для систематического получения дохода. Приобретали у субъектов хозяйствования Литвы овощи и фрукты, происхождения стран Европейского союза (Италия, Испания, Греция и др.), поставляли в Беларусь и реализовывали по подложным документам. Доход от незаконной предпринимательской деятельности оценивался на сумму не менее Br958 тыс.

Решением суда обвиняемые освобождены от уголовной ответственности. Производство по уголовному делу в отношении всех шестерых прекращено. Трое из них, которые находились под стражей, освобождены в зале суда. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано либо опротестовано в апелляционном порядке в Гомельский облсуд.

Как пояснили в пресс-службе, по закону от 09.01.2019 "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь" в Уголовный кодекс внесен ряд изменений и дополнений, которые вступили в силу 19 июля 2019 года. В частности, исключена уголовная ответственность за деяния, предусмотренные прежней редакцией УК: нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси (ст.224), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.232), лжепредпринимательство (ст.234), нарушение антимонопольного законодательства (ст.244), дискредитация деловой репутации конкурента (ст.249). Кроме того, произведена частичная декриминализация такого преступления, как незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК). Сейчас не предусмотрена уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном порядке.

В соответствии с п.10 ч.1 ст.29 УК производство по уголовному делу подлежит прекращению в случае вступления в силу закона, устраняющего наказуемость деяния.-0-