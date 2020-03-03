Судьбы, сложенные в треугольник: Александр Лизюков

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен легендарному уроженцу Гомеля Герою Советского Союза Александру Лизюкову.

Соловьевская переправа, которую удерживал сводный отряд под командованием полковника Лизюкова, сыграла большую роль в Смоленском сражении, где противник был задержан на два месяца.

За оборону Борисова и бои под Смоленском 5 августа 1941 года Александру Лизюкову присвоено звание Героя Советского Союза.

Каждое письмо к жене, Анастасии Фадеевой, которую он ласково называет Тасей, выражает нежную любовь, из его строчек понимаешь, что чувства по-настоящему крепкие, испытанные временем: "Нежно обнимаю тебя, моя маленькая жена, и прижимаю к своему сердцу, которое, как всегда, любило и любит только тебя одну из всех женщин, которых я когда-либо встречал или знал в этом мире. Не думай, моя родная, что это отзвуки весенних мотивов. У нас весна идет по-особому...".

Особенность весны, о которой писал герой войны, раскрывает посвященный ему выпуск.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-