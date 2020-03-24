Судьбы, сложенные в треугольник: Алексей Юрин

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен Герою Советского Союза командиру 222-й Смоленской стрелковой дивизии полковнику Алексею Юрину.

Алексей Николаевич Юрин - кадровый военный, в 1927 году окончил военное пехотное училище имени И.В.Сталина в Горьком, в 1937-м - военную Академию имени М.В.Фрунзе. Прошел путь от командира взвода до начальника штаба 159-й стрелковой дивизии, из которой 29 июня 1941 года прибыл на фронт. За три года боев одна дивизия под его командованием стала гвардейской, другая, которой он командовал до последнего дня своей жизни, получила наименование Смоленской за бои в Беларуси и была награждена орденом Красного Знамени.

Из письма жене Марии от 30 сентября 1943 года: "Моя Муренок! Хочу тебя порадовать, что мы уже гоним немца с белорусской земли... Сейчас я был в небольшом местечке, а знаешь, все местечки Белоруссии были населены еврейским населением и все еврейское население гитлеровцами физически истреблено, начиная от грудных младенцев до глубоких стариков. Сегодня я был на том месте, где два года назад разыгралась жуткая трагедия: было сразу уничтожено 500 стариков, женщин и детей. Из провалившихся ям в большом рву, где их расстреляли, видны черепа, кости рук и торчат скелеты".

Из письма жене от 9 июля 1944 года, в самые напряженные дни операции "Багратион": "Моя Муренок! …Милая, поверь, за последнее время, вернее за последний месяц, некогда вздохнуть, так как готовились к событиям, которые вы радостно переживаете сейчас. Немцам нанесен громадный удар, в результате которого освобождена восточная часть Советской Белоруссии со столицей городом Минском, и наши части уже в пределах Зап. Белоруссии, где громят немцев... Дорогая Мура! Наступает, или вернее, приближается время, когда мы опять будем вместе". Но встретиться им не довелось…

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-