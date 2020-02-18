Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен уроженцу Татарстана рядовому Барию Шавалиеву.

"Многие из моих товарищей героически погибли на белорусской земле. Имена их не забудутся. Мама, прочитав это письмо, не плачь. Что суждено мне, то и будет. Брат, передай привет от меня всем односельчанам... Если я не вернусь, то не забывайте меня", - написал родным Барий Шавалиев.

Через несколько дней он погиб. Об этом в статье "Великий подвиг" рассказала красноармейская газета "Боевая тревога" 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта: "...под шквальным огнем вражеского пулемета из дзота... встал во весь рост гвардии младший лейтенант Иван Ильченко... вскочил вслед за ним его ординарец гвардии сержант Барий Шавалиев… Офицер и ординарец, обнявшись, пошли на дзот...".

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-