Судьбы, сложенные в треугольник: Борис Ковзан

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен Герою Советского Союза Борису Ковзану.

В годы Великой Отечественной войны советские летчики сотни раз таранили фашистские самолеты, 17 пилотов записали на свой боевой счет по два тарана. Борис Ковзан - четыре. Он единственный в мире летчик-истребитель, который совершил четыре воздушных тарана и остался в живых.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-