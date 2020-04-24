Судьбы, сложенные в треугольник: Геннадий Филатенко

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершающий выпуск совместного проекта Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны посвящен Геннадию Филатенко.

Геннадий Васильевич Филатенко - уроженец Витебска, гвардии младший сержант, воевавший в составе 2-й воздушно-десантной Проскуровской дивизии 1-го Украинского фронта.

"Наше дело правое - мы победили! Дорогая мама, запомни, что твой сын весь боевой путь прошел в первых рядах и что твой сын ни разу не задумался, всегда первым шел в бой", - написал он матери Ефросинье Яковлевне в счастливые победные дни мая 1945 года.

Муж Ефросиньи Яковлевны тоже воевал, в партизанах. В письме от 30 июля 1942 года он наказывал своему единственному сыну Геннадию, который тогда ждал призыва в армию: "…ежели призван, то желаю быть полным мужества и отваги в борьбе с заклятыми врагами". Филатенко Василий Васильевич был комиссаром партизанской спецгруппы М.П.Плюйко, затем воевал в партизанском отряде имени М.И.Калинина одноименной бригады в Минской области. Погиб в бою 12 августа 1943 года.

Геннадий выполнил наказ отца, прошел фронтовыми дорогами до конца войны, до Великой Победы. За боевые заслуги награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".

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