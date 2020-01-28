Судьбы, сложенные в треугольник: Лев Доватор

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен нашему земляку, легендарному защитнику Москвы Льву Доватору.

В письмах с фронта Доватор обращался к родным ласково: Леночка, Шурочка, Риточка. О себе писал скупо: "Живу хорошо и крепко бью фашистов". Бил он их так крепко, что за его поимку было обещано 100 тыс. марок.

Лев Доватор всегда мечтал стать военным и служить в коннице, поэтому отучился в Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школе. Он очень любил лошадей, и карманы его шинели всегда были набиты сахаром. Доватор красиво держался в седле, и ему неизменно доверяли возглавлять кавалерийские колонны на парадах. "...Корпус, которым я командую, стал гвардейским - это для меня самая высокая награда", - написал он жене в последнем письме.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса Западного фронта генерал-майор Лев Доватор в декабре 1941-го был смертельно ранен пулеметной очередью во время боя под городом Рузой. Ему было 38 лет. Посмертно Льву Доватору присвоено звание Героя Советского Союза.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-