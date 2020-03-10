Судьбы, сложенные в треугольник: Нина Золотарская

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен судьбе капитана медицинской службы, участницы и ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного врача БССР Нины Петровны Золотарской.

Ее фронтовые дороги проходили через Сталинград, Ростов, Таганрог, Мелитополь, Мариуполь, Херсон, Николаев, белорусские города Жлобин, Бобруйск, Пружаны, Кобрин, Брест. Нина Золотарская участвовала в освобождении Польши и Восточной Пруссии. День Победы встретила в Берлине. И куда бы ни забрасывала ее фронтовая судьба, летели весточки с фронта матери и братьям. Особенно трогательные и душевные письма были брату Виктору и "дорогой мамульке".

"Жизнь течёт, бежит вслед за фрицем. Сегодня купила себе туфли и вспомнила тебя, потому что они тебе бы понравились, - писала брату Нина. - Это время я жила по-разному и интересно. Жила в палатке, жила в землянке, а сейчас живу в доме, только электричества ещё нет…"

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-