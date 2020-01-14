"Судьбы, сложенные в треугольник" - новый проект БЕЛТА и музея истории ВОВ

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны к 75-летию Победы подготовили совместный проект "Судьбы, сложенные в треугольник".

Его основой стали личные письма участников Великой Отечественной войны. В музее их хранится более 2300, они составляют отдельный значимый фонд. Это солдатские треугольники, почтовые карточки, открытки, посланные с огневых рубежей родным.

Проект будет рассказывать о судьбах. Судьбах погибших и тех, кто прошел всю войну, прославленных и самых обычных. Насколько позволяла военная цензура, солдаты описывали войну с разных сторон: трудности фронтового быта, атаки, ранения, радость побед. Через эти письма современнику дана возможность прочувствовать это трагическое время, быть сопричастным к судьбам людей, которым приходилось каждый день доказывать право на жизнь.

Первый выпуск проекта посвящен судьбе семейной пары Лидии и Аркадия Фрадкиных. Они познакомились во время войны и вели трогательную переписку. Им посчастливилось выжить, стать после войны семьей и справить полувековой юбилей совместной жизни.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно, последняя - в канун 9 Мая. Каждый выпуск сопровождают иллюстрации художника-дизайнера Александра Лапина.

Благодаря интернет-проекту у каждого появится возможность ознакомиться с уникальными историческими документами.-0-