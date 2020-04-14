Судьбы, сложенные в треугольник: Ростислав Шушлябин

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен капитану Ростиславу Шушлябину.

Ростислав Шушлябин родился в 1917 году в Орловской области России, юные годы прошли в городе Буйнакске (ныне Республика Дагестан). В 1940 году окончил Ворошиловский государственный педагогический институт по специальности учителя химии и биологии. В Ворошиловске (так назывался Ставрополь в 1931-1943 годах ) он познакомился с будущей супругой Марианиллой, которая была родом из этих мест.

После окончания института Ростислава призвали в ряды Красной Армии, и его мирная профессия предопределила военную стезю. В начале 1941 года Ростислав Шушлябин стал красноармейцем химической службы 4-го стрелкового корпуса Западного Особого военного округа с размещением в Поставах Вилейской области Белорусской ССР.

"Милая моя! Хорошая! - писал Ростислав с фронта любимой жене. - Наш поход труден и героичен. Он в себе таит много горя к своим близким и любимым. И тем беспощаднее мы к ненавистному врагу, к проклятому фашизму".

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-