Судьбы, сложенные в треугольник: семья Грак

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны посвящен истории семьи Грак, одной из миллионов семей военного лихолетья.

Семья Грак была большая и дружная: шестеро братьев и сестра. Жили в деревне Яново Ушачского района Витебской области. Во время войны в борьбу с врагом активно включились все братья, трое из них - Александр, Георгий и Леонид - погибли.

Старший брат Александр - командир артиллерийской батареи, лейтенант - погиб в первые дни войны в боях под Вентспилсом, в Латвии.

Георгий на фронт ушел добровольцем в 1942 году. Воевал за освобождение родной белорусской земли, награжден медалью "За боевые заслуги". Командир стрелкового взвода младший сержант Георгий Грак погиб 3 сентября 1944 года под Белостоком.

Леонид создал подпольную группу в родной деревне. В 1942 году был одним из организаторов партизанского отряда и стал заместителем командира по разведке отряда имени М.В.Фрунзе бригады имени В.И.Чапаева Витебской области. Погиб в бою 17 июня 1943 года возле деревни Туровля, прикрывая с группой автоматчиков отход товарищей.

Их мать Софья Константиновна была связной партизанского отряда, прятала раненых красноармейцев-окруженцев, собирала оружие и боеприпасы для партизан.

Всю войну семья старалась поддерживать связь через переписку, ободряя друг друга.

Завершающий выпуск проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" выйдет в конце недели. Ознакомиться с проектом полностью можно будет на портале "Хроника Победы" на сайте belta.by.-0-