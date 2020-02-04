Судьбы, сложенные в треугольник: Василий Воронянский

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен легендарному командиру партизанской бригады "Народные мстители" Минской области Василию Воронянскому.

"Сотни тысяч детей остались сиротами, многие из них погибли от рук банды людоедов-гитлеровцев. Но враг не мог и не может сломить волю нашего народа...", "может быть, не придется больше приголубить моих любимых детей…" - когда родные читали эти строки из письма Василия Воронянского, они еще не знали, что его уже нет в живых.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-