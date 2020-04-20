Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Дибров

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен кадровому военному генерал-майору Владимиру Диброву.

Он служил в Красной Армии с 1933 года. До войны - в Беларуси, под Минском. Здесь и обрел свое счастье, женился на Надежде Владимировне Томкович, студентке Минского мединститута. На вторые сутки после начала войны Владимир Дибров вынужден был вывезти семью из Минска. Надежда с двумя дочерьми присоединились к колонне беженцев, которая направлялась на восток. Позже они добрались на родину мужа, в Краснодарский край. Так Владимир попрощался с семьей на четыре года.

"Милые мои, обнимаю и целую вас несчетно!!! Потерял все надежды вас найти. Сколько за это время пережил - трудно описать. Счастье нам улыбается. Мы снова нашли друг друга", - писал Владимир семье после долгой разлуки, когда вновь обрел ее и стремился встретиться, шагая "по 35-40 км в день"...

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-