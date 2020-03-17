Судьбы, сложенные в треугольник: Владимир Глебов

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной выпуск совместного проекта БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны "Судьбы, сложенные в треугольник" посвящен Владимиру Глебову, партизану-разведчику бригады "За Советскую Беларусь" Витебской области.

Родился Владимир в 1920 году в деревне Старое Село на Витебщине. В 1941 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета. С началом войны был призван в Красную Армию, во время оборонительных боев попал в окружение и вернулся в родную деревню.

Когда немцы стали брать молодых на учет и выдавать им новые документы, Владимир Глебов сделал из резиновой подошвы такой же штамп, какой немцы ставили в паспорта юношей и девушек. В итоге более 150 человек из окрестных деревень получили от Глебова паспорта со штампом "О взятии на учет" и были спасены от угона на принудительные работы в Германию. У него самого был поддельный паспорт, благодаря чему он свободно проходил в немецкие гарнизоны.

В партизанах Владимира Глебова приняли в особый отдел глубокой агентурной разведки. Он хорошо знал немецкий язык, переводил допросы пленных гитлеровцев. Несколько раз для получения информации его отправляли "под арест" вместе с немцами, одевая как пленного.

Глебов принимал участие в выпуске боевых листков и рукописных журналов, для которых писал стихи, рисовал карикатуры.

"Все как один ожидаем момента, когда наша Красная Армия возьмется за Витебск и примет нас в свои ряды. Я бы отдал все, чтобы стать ее солдатом, чтобы встретить тебя после жестоких боев с заклятым врагом", - написал в 1944 году Владимир своей девушке Екатерине. Но погиб в блокаде партизанских бригад Ушачской зоны.

Личные истории проекта "Судьбы, сложенные в треугольник" будут выходить на сайте БЕЛТА еженедельно до 9 Мая.-0-